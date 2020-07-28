Медики рассказали, кому полезно есть арбуз

28.07.2020, 10:17, Разное

Медики рассказали, кому в особенности полезно включить в рацион арбуз. Эта сезонная еда обладает огромным количеством витаминов. В частности, она содержит В1, В2, С, РР, каротин, фолиевую кислоту, фосфор, кальций, натрий, калий, медь и клетчатку.

По словам врачей, самым ценным элементом, который имеется в арбузе, является магий. Он способствует выведению из организма избытка холестерина. Кроме того, эластичность кровеносных сосудов сохраняется.

Магний предотвращает образование камней, отвечает за нормализацию работы кишечника и предупреждает развитие остеопороза. Арбуз рекомендуется есть людям, чтобы при сердечно-сосудистых нарушениях устранить чрезмерную отечность.

Ягода полезна тем, кто страдает циститом, хроническим гепатитом, нефритом, пиелонефритом, холециститом, дискинезией желчных путей, поскольку из организма не вымывается калий. Сок арбуза избавляет печень от токсинов и улучшает кишечную микрофлору. Его стоит употреблять при подагре, повышенном давлении, ревматизме, малокровии, атеросклерозе, ожирении, артрите.

В то же время тем, у кого имеется сахарный диабет, повышенная кислотность, заболевания поджелудочной железы и сердца, камни в почках, стоит отказаться от этого сезонного лакомства.