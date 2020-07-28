 

Рейдовый буксир Северного флота сел на мель

28.07.2020, 10:16, Новости дня

Рейдовый буксир Кольской флотилии при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря из-за неисправности сел на мель, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

«Рейдовый буксир Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ), выполняя маневрирование в бухте губа Ара, в результате неисправности совершил посадку на мель, получив повреждение корпуса ниже ватерлинии. Личный состав экипажа буксира не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено, экологическая обстановка в норме. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению герметичности корпуса и съему судна», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.





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