 

ЕС отказался открывать границы с Россией до середины августа

28.07.2020, 10:16, Новости дня

Евросоюз вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.

Обновленный «белый список» будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

«Нет, РФ в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что граждане РФ могут долететь в страны ЕС через другие государства, но их не пустят на территорию Евросоюза с российским паспортом.





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