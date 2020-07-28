Мнение: Сухой Суперджет. Анатомия региональника
28.07.2020, 10:15, Разное
Очень подробный и дотошный разбор ситуации с гражданским самолетом "Сухой Суперджет 100".
Предыстория создания, технические характеристики, сильные и слабые стороны машины, проблемы эксплуатации и обслуживания и т.д.
Очень много интересных фактических деталей и различной статистики.
Часть №1. Предыстория
Часть №2. Аэродинамика и компоновка
Часть №3. Двигатель
Часть №4. Система управления
Часть №5. БРЭО, расходы, выводы.
В целом, канал "Мальчика в маске" уже достаточно давно радует годным контентом на тему современной авиации.
Источник: Colonel Cassad
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