 

Мнение: Сухой Суперджет. Анатомия региональника

28.07.2020, 10:15, Разное

Очень подробный и дотошный разбор ситуации с гражданским самолетом "Сухой Суперджет 100".
Предыстория создания, технические характеристики, сильные и слабые стороны машины, проблемы эксплуатации и обслуживания и т.д.
Очень много интересных фактических деталей и различной статистики.

Часть №1. Предыстория

Часть №2. Аэродинамика и компоновка

Часть №3. Двигатель

Часть №4. Система управления

Часть №5. БРЭО, расходы, выводы.

В целом, канал "Мальчика в маске" уже достаточно давно радует годным контентом на тему современной авиации.

Источник: Colonel Cassad





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