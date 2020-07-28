В Рыбинске пройдет марафон городских изменений #URBANSPRINT

28.07.2020, 9:17, Новости

Теги: Архитектура

1 и 2 августа в Рыбинске (Ярославская область) состоится марафон городских изменений #URBANSPRINT.

В мероприятии, которое пройдет при поддержке Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), примут участие урбанисты, эксперты по формированию городских пространств, представители муниципального совета города, активисты и общественные представители.

В программе марафона – обсуждение проекта реновации исторических районов города, митап-прогулка по Рыбинску, семинар с жителями и экспертами на тему развития и наполнения смыслами улиц Стоялая и Ломоносова, над которой работает городская команда акселератора «100 городских лидеров». Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://100gorodov.ru/urbansprint

– Рыбинск – пятый город, поддержавший проект АСИ #URBANSPRINT. Спринт – это короткий забег, который мы сейчас проводим практически во всех регионах России на конкретные практикоориентированные темы. Проект проводится в рамках подготовки к большому форуму «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в сентябре. На нем мы представим те самые передовые региональные практики и решения, которые необходимо поддержать на федеральном уровне. Уверена, что наша работа в Рыбинске будет максимально полезна и другим городам страны, – отмечает руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

В течение двух дней урбанисты и эксперты по формированию городских пространств проведут мастер-классы и сессии, где расскажут о современных подходах в проектировании городской среды, сохранении культурно-исторических объектов и пространств, устойчивости и экономии содержания зеленых насаждений, архитектурном и инженерном планировании, создании микроклимата, благоприятного для нормальной жизнедеятельности горожан. Также в рамках мероприятия запланированы практики для городских активистов и общественных представителей по обустройству территорий и современным подходам в проектировании городской среды на примере реализованных проектов.