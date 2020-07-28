Эван Бласс опубликовал рендер новой модели Motorola Razr 5G

28.07.2020, 10:09, Разное

Эван Бласс обнародовал рендер новой модели от компании Motorola. Razr 5G, смартфон-раскладушка, известный также, как «Одиссей», сохранит оригинальный дизайн.

Бласс и ранее неоднократно публиковал инсайдерскую информацию о различных мобильных устройствах задолго до их выхода на рынок. Сейчас он представил вниманию публики изображения грядущей новинки от Motorola, Razr 5G, кроме поддержки сетей нового поколения, он получил обновленную модификацию процессора Snapdragon с индексом 765 и камеру в 48 мегапикселей.

Оригинальный Motorola Razr, напомним, вышел в прошлом году, его концепция предполагала компактность и удобство в использовании. Конкуренты же в области складных девайсов в основном стараются создать полноразмерные планшеты-смартфоны. Стоит отметить, что для флагманского устройства Snapdragon 765 SoC является достаточно слабым процессором и вряд ли повысит спрос на гаджет.

При этом ценник новинки от Motorola может превысить отметку в 1,5 тысячи долларов. Когда именно устройство появится на полках магазинов, пока не известно, по последним данным, его представят не раньше, чем iPhone 12 от Apple.