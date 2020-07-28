Татьяна Буланова раскрыла тайну создания хита «Не плачь»

28.07.2020, 10:09, Разное

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова раскрыла тайну создания хита «Не плачь». Секретами прославивших её слез, артистка поделилась на YouTube-канале.

51-летняя Татьяна Буланова пояснила в документальном сериале «Ленты.ру», посвящённом русской поп-музыке 90-х, что автором стихов этого хита стал поэт и композитор Андрей Боголюбов. Двукратная обладательница Национальной российской премии «Овация» вспомнила, как коллега принёс крохотный листик, на котором мелким почерком был написан текст. Певица сразу же села петь и ей очень понравилось. Буланова так прониклась песней, что не смогла скрывать слёзы на концертах, чем снискала популярность «плачущей исполнительницы» среди миллионной аудитории.