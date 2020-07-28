 

У беременной участницы шоу «Холостяк» Натальи Горожановой диагностировали коронавирус

28.07.2020, 10:09, Разное

Российская модель и беременная участница шоу «Холостяк» Наталья Горожанова призналась, что у нее обнаружили коронавирус. О серьезном диагнозе она пояснила своим подписчикам в Instagram, сейчас знаменитость находится в больнице, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
По словам Натальи Горожановой, она, несмотря на подтвердившийся диагноз и наличие большого количества знакомых с COVID-19, до сих пор считает коронавирус редко встречающейся инфекцией. Заболевание проявило себя через появление насморка и потерю обоняния. Поскольку проблема с носовыми рецепторами является одним из основных симптомов заражения, модель не стала откладывать вызов врача, кроме того, она беспокоилась за здоровье будущего ребенка.

Прибывшие медики провели первичную диагностику, подтвердившую наличие коронавируса. Наталья Горожанова отказывалась ехать в больницу, утверждая, что люди с COVID-19 лечатся на дому, но врачи убедили ее поехать с ними. В госпитале у модели диагностировали двухстороннюю пневмонию, после чего ей было назначено медикаментозное лечение.





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