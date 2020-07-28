 

В РФ подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

28.07.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5395 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 823 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5395 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 30% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 674, Свердловской области – 209, Ханты-Мансийском АО – 187.

Всего в стране выявлено 823 515 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 612 217 человек, из них 8888 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 13 504 человека.

Накануне, 27 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5635. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 241.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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