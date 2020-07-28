 

За сутки в мире коронавирусом заразились 280 тыс. человек

28.07.2020, 9:55, Новости дня

К утру 27 июля коронавирусом в мире заразились 16 482 592 человека (+280 тыс. за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 654 103 человека (+6 тыс. за сутки), выздоровело 9 575 120 человек.

В США число инфицированных достигло 4 290 263, умерло 148 011, излечилось 1 325 804 человека.

В Бразилии заболело 2 442 375 человек, 87 618 умерших и 1 846 641 излечившийся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 480 073 человека, 33 408 умерли, 951 166 выздоровели.

Далее следует Россия – 816 680 инфицированных, 13 334 умерших и 602 249 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 452 529 человека, умерло, согласно официальной статистике, 7067.

В Мексике и Перу соответственно 395 489 заболевших и 44 022 умерших, 389 717 заразившихся и 18 418 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на сегодняшний день заразились 66 575 человек, умерли 1629, вылечились 36 744 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / В Южной Осетии 1 июля объявили нерабочим в связи с голосованием по Конституции России

21.07 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

09.07 / Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

11.07 / Перехват американского самолета российскими истребителями попал на видео

11.07 / В Хабаровске устроили акцию протеста в поддержку Фургала

25.06 / Под Нижним Новгородом глава отделения КПРФ поставил памятник Сталину

25.06 / На Украине избили битами члена партии Шария

19.07 / От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

26.06 / Порошенко посоветовали прекратить посягательства на Крым

28.06 / Спортивный арбитраж оправдал наездницу из Швейцарии в деле о допинге. По ее версии, лошадь ела сено, на которое мочился водитель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска