 

Во Львовской области мужчина погиб в результате взрыва автомобиля

28.07.2020, 9:55, Новости дня

Сегодня утром на одной из баз отдыха в Мостисском районе Львовской области в результате взрыва авто погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Львовской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 6.00.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб и подразделений полиции области.

“На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена – им оказался 41-летний львовянин”, – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным издания ZAХID.NET, инцидент произошел в селе Княжий Мост.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / В российских школах установят систему блокировки опасного контента

05.07 / Иран подал протест в Международный суд ООН из-за санкций США

26.06 / Трамп сравнил свои отношения с Россией и демократами США

10.07 / Рособрнадзор оценил проведение ЕГЭ по профильной математике

09.07 / Володин заявил о недопустимости шантажа со стороны ЛДПР в связи с задержанием Фургала

14.07 / Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса

20.07 / Минобороны открыло на сайте раздел о главном военно-морском параде

14.07 / Рада Украины легализовала игорный бизнес

05.07 / Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

10.07 / «Не самая мудрая тактика» — отказ Швеции от карантина так и не принёс ей экономической пользы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска