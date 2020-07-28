Во Львовской области мужчина погиб в результате взрыва автомобиля
28.07.2020, 9:55, Новости дня
Сегодня утром на одной из баз отдыха в Мостисском районе Львовской области в результате взрыва авто погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Львовской области.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 6.00.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб и подразделений полиции области.
“На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена – им оказался 41-летний львовянин”, – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
По данным издания ZAХID.NET, инцидент произошел в селе Княжий Мост.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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