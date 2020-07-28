Lidovky – диалог с Москвой помогает Чехии увереннее чувствовать себя в Евросоюзе

28.07.2020, 9:54, Новости дня

Любая критика в отношениях с Россией должна быть конструктивной, поскольку в современном многостороннем мире нет места ультиматумам, уверен Рудольф Йиндрак, уполномоченный правительства Чехии по консультациям с РФ. Чехия — это уверенная в себе и богатая страна, членство которой в НАТО и ЕС не подвергается сомнениям. И именно с этой точки зрения Прага должна поддерживать диалог с Россией, подчёркивает Йиндрак в статье для Lidovky и перечисляет целый ряд преимуществ такого подхода.



Reuters

Недавно правительство Чехии назначило специального уполномоченного по консультациям с Россией. Этот пост занял Рудольф Йиндрак, кандидатуру которого одобрили президент республики, премьер-министр, первый вице-премьер и министр иностранных дел, а также поддержало действующее правительство. Как отмечает сам Йиндрак в статье для Lidovky, такая поддержка свидетельствует о важности этой темы и о большом внимании, которое уделяет руководство страны вопросу чешско-российских отношений.

По мнению автора, налаживание диалога с Россией служит интересам политики и безопасности Чешской Республики, а также позволяет ей уверенно чувствовать себя среди остальных членов Евросоюза и НАТО. А многочисленные заявления в СМИ о том, что отношения с Россией якобы Чехии «не нужны», «обойдёмся без России», «лучше было бы, если бы мы всё позакрывали и прекратили общаться» — и тому подобные высказывания связаны скорее с крайностями, которые в нашу перенасыщенную информацией эпоху обычно выходят на первый план, в отличие от рациональных и объективных дискуссий, подчёркивается в статье.

Подобные мнения зачастую пытаются оправдать «сображениями безопасности и интересами Чешской Республики», хотя в реальности об ограничении или полном прекращении отношений с Россией всерьёз не задумывалось ни одно чешское правительство после 1989 года, ни даже союзники по НАТО, отмечает автор. Он уверен, что в интересах политики и безопасности Чешской Республики следует поддерживать и сохранять хорошие отношения с Россией, поскольку это позволяет Праге получить целый ряд преимуществ.

Прежде всего важно понять, что диалог с Москвой помогает Чехии приобрести уверенность в себе на внешнеполитической арене, отмечается в статье. Поскольку настоящая уверенность в себе и проявляется в способности говорить со всеми — тем более что современная РФ сама напрямую призывает к диалогу, пишет Lidovky. «Обострять ситуацию, разрывать дипломатические отношения и блокировать решение текущих вопросов способен каждый. Вести переговоры со сложным партнёром на непростые темы и при этом вести себя конструктивно, продуктивно и по принципу равноправия — вот истинное искусство», — поясняет автор.

По его мнению, нормальные отношения с Россией должны быть частью «уверенной политики» Праги. В то время как фактический разрыв дипломатических отношений и тому подобные резкие меры, напротив, превращают чехов в странных «оригиналов» на европейской и международной арене, отмечается в статье.

Кроме того, это позволяет укреплять многостороннее сотрудничество. Нельзя забывать о том, что действия РФ за рубежом, в виде прямого вооружённого участия или в дипломатической форме, далеко не всегда негативны, деструктивны и противоправны, как это принято описывать в западных СМИ, подчёркивается в статье. Напротив, нередко они способствуют стабилизации ситуации в целом — и особенно это касается операций в зонах различных конфликтов, если приходится вызволять заложников или вести сложные переговоры, поясняет Lidovky.

Двустороннее сотрудничество тоже можно отнести к числу важных стратегических направлений, поскольку между Россией и Чехией, невзирая на все препятствия, продолжает развиваться культурное сотрудничество во многих сферах, отмечается в статье. Продолжается обмен студентами и научными кадрами, появляются совместные исторические проекты и так далее. Эти связи следует развивать, поскольку они по-прежнему имеют большой потенциал, уверен автор.

При этом важную роль играет и экономическое сотрудничество: невозможно игнорировать 2,5% торговли с РФ в общем обороте, учитывая, что это даже больше, чем с США или Испанией. Более того, в Чехии есть компании, для которых российский рынок является ключевым и жизненно важным, подчёркивается в статье. «Я не утверждаю, что всё, что нас связывает с Россией, великолепно. Отнюдь. Но наша задача — постараться нормально и конкретно сказать, где дела обстоят лучше, где хуже, где можно что-то исправить, а где усилия бесполезны и так далее. Именно об этом теперь должна пойти речь на чешско-российских консультациях», — поясняет автор.

Нельзя также полностью отбрасывать в сторону вопросы культурной идентичности и отрицать культурное влияние, которое оказывало взаимодействие чешского и русского народа на протяжении всей истории, пишет Lidovky. «Контакты с Россией (положительные и отрицательные) принципиально повлияли на нашу идентичность, что придаёт нашим отношениям с Российской Федерацией исключительную деликатность. Уже поэтому для нас и нашей собственной пользы важно, чтобы с Россией нас связывали некие (функционирующие, продуктивные, «нормальные») отношения», — говорится в статье. Это не исключает разногласий и спорных ситуаций. Однако выход можно найти лишь посредством диалога, откровенных дискуссий и взаимного уважения — а не молчания, обвинений и запугивания, подчёркивает автор.

Диалог с Россией имеет прямое отношение и к принципам демократии, поскольку они предполагают учёт интересов избирателей — и следует принимать во внимание, что значительная часть чешской общественности, несмотря на различные мнения, в целом заинтересована в сохранении и даже укреплении отношений с Россией, говорится в статье. По мнению автора, на вопрос о том, стоит ли разговаривать с Москвой, ответ может быть один: обязательно разговаривать! И это совершенно не значит, что все сторонники диалога занимают «пророссийскую» позицию, пишет Lidovky.

«Я отношусь к РФ критично. Но в своей критичности я стараюсь быть объективным, дельным и конструктивным», — поясняет автор. Категоричные противопоставления из серии «Запад или Восток», «Россия или Европа/США» и так далее, к которым часто сводятся дискуссии на эту тему, по сути, бессмысленны, говорится в статье, поскольку в современном многостороннем мире вопрос уже так не стоит.

Не стоит настаивать на таком категоричном выборе, поскольку для Чехии сотрудничество в одной сфере не исключает и других контактов, которые лишь придадут ей больше уверенности в себе, подчёркивает автор. «Где наше место, ясно: мы часть Европы, член Европейского союза и Североатлантического альянса. Мы — уверенная в себе богатая страна средних размеров. И именно поэтому и именно с таких позиций мы должны разговаривать с Россией», — заключает Lidovky.