Ученые нашли способ борьбы с агрессивным типом рака молочной железы

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28.07.2020, 9:53, Разное

Ученые из США и Великобритании нашли способ, который может быть применен для лечения агрессивных форм рака молочной железы. Речь идет о методике замедления роста стволовых клеток в лабораторных условиях. В результате может появиться комбинированная лекарственная терапия.
Статистика показывает, что 75% опухолей молочной железы являются эстроген-рецептор положительными. У ряда онкоклеток есть рецепторы, имеющие взаимосвязь с гормоном, получившим название эстроген. Рост биологических организмов осуществляется именно благодаря этому веществу.

Несмотря на то, что рецидивы способны предотвращать препараты для подавления эстрогена, они не являются эффективными в каждом четвертом случае. Раковые клетки пребывают в организме в состоянии покоя, поэтому не могут выступать объектом такого лечения. Теперь исследователи выявили, что происходит экспрессирование рецептора интерлейкина-1, связанного с иммунитетом.

Ученые установили, что его биоингибитор способный снижать собираемость онкоклеток и лечить ревматоидный артрит. Для уточнения результатов нужно провести дополнительные исследования на животных и людях.





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