 

Россияне высказали отношение к электронной трудовой

28.07.2020, 9:53, Новости дня

Большинство россиян предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной версии документа, свидетельствуют опрос, проведенный ВЦИОМ.

За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую (это стало возможным с 1 января 2020 года), выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на «цифру» намерены 30%, передает РБК.

Среди всех продолжающих работать участников опроса расставаться с бумажной трудовой не хотят 56%, хотят – 29%, а еще 6% уже завели себе электронный документ.

Основными недостатками электронной трудовой книжки участники опроса назвали возможность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных к посторонним. С указаниями на наличие таких опасностей согласны 68 и 69% респондентов соответственно.

Кроме того, к числу недостатков электронной трудовой книжки респонденты отнесли невозможность использования при отсутствии интернета или электроэнергии, опасность несанкционированного изменения данных, сложность в использовании и т.д.

В то же время почти четверть участников опроса (23%) выразили уверенность в том, что в бумажной трудовой книжке нет необходимости, ведь в электронном формате все данные надежно сохранены.

Напомним, 18 июля премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.

В декабре в Генпрокуратуре рассказали, что в 2020 году планируется перевод трудовых книжек в электронный вид, для перехода на эту систему работникам нужно будет написать заявление. При этом работники, которые начнут работать после 1 января 2021 года, уже не смогут получить бумажную трудовую.





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