В США разработали покрытие, уничтожающее коронавирус
28.07.2020, 9:50, Новости дня
Во время пандемии COVID-19 люди идут на любые ухищрения, чтобы минимизировать контакт с поверхностями общего пользования, такими, как тележки в супермаркетах, дверные ручки или выключатели. В Политехническом университете Вирджинии (Virginia Tech) нашли решение проблемы. Совместно с Гонконгским университетом, американские ученые разработали покрытие, которое становится барьером для коронавируса.
Покрытие напоминает краску, однако она обладает не только декоративными, но и дезинфицирующими свойствами.
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Покрытие, уничтожающее коронавирус
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«Краска содержит активный ингредиент – оксид меди, созданный из переработанных медных труб и проволоки, то есть полностью из вторичных материалов. И этот оксид деактивирует коронавирус», – рассказал «Голосуа Америки» профессор Политехнического университета Вирджинии Уильям Дакер (William Ducker).
В университете подчеркивают, что уникальность открытия в его простоте. Принцип действия тот же, что с ионами серебра, убивающими бактерии. По невыясненной до конца причине, коронавирус разрушается от соприкосновения с оксидом меди. Достаточно лишь нанести медную краску на любую поверхность и дождаться ее высыхания.
«После чего коронавирус будет постоянно уничтожаться, день за днем. Нет необходимости наносить покрытие заново. Ведь когда вы красите дом, вы же не делаете это каждый день», – рассуждает Дакер.
Покрытие можно будет нанести, например, на дверные ручки машины или руль: ведь их невозможно протирать дезинфицирующими средствами после каждого прикосновения. А также на любые другие поверхности общего пользования, такие, как поручни в общественном транспорте.
По данным исследования, вирус погибает на окрашенной поверхности в течение часа, и эффективность метода составляет 99,9%. Хотя для вируса краска губительна, человек не заметит особой разницы, касаясь окрашенных предметов.
«Текстура антиковидной краски очень гладкая, – говорит Дакер. – Мы покрасили ручку, которой люди в Америке обычно подписывают транзакции кредитной карты, и за которую люди часто бояться браться. Вы бы и не заметили, что она покрашена: обычная гладкая поверхность, как у обычной ручки».
Преимуществом антиковидной краски называют и отсутствие резкого запаха – при нанесении ощущается легкий запах медной проволоки, однако спустя несколько часов он выветривается.
Ученые утверждают, что оксид меди делает краску невероятно прочной. «Мой студент пытался отскрести ее с помощью лезвия, но она не отслоилась», – рассказывает Уильям Дакер.
Пока краска выпускается только в одном цвете – коричнево-красном, поскольку это цвет оксида меди. «Это своего рода отличительная черта», – говорит Дакер. По его словам, краску также попробуют сделать прозрачной.
Сейчас профессор раздумывает о том, как комерциализировать изобретение. Как и в случае со многими другими новинками по борьбе с КОВИД-19, это может оказаться гораздо более сложной задачей, чем процесс изобретения. У краски есть явное преимущество – запредельно дорогой она не будет.
«Я думаю, что она будет вполне доступной по цене, – говорит Дакер. – Сейчас я как раз занимаюсь выводом проекта на рынок, и это довольно сложно, потому что я профессор, а не бизнесмен. Поэтому я не могу конкретно назвать цену, но я полагаю, что технология будет доступна для обычных людей, а не только для миллионеров».
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Алексей Горбачев
Журналист, на "Голосе Америки" с 2019 года. В 2011-2018 году работал политическим обозревателем в отделе политики "Независимой газеты" в Москве. Лауреат американской стипендии имени Хьюберта Хамфри в сфере журналистики. Прошел обучение в школе журналистики и массовых коммуникаций имени Уолтера Кронкайта при государственном университете Аризоны.
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