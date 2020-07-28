Мэры требуют запретить направление федеральных сил вопреки желанию городов

28.07.2020, 9:50, Новости дня

Мэры шести американских городов обратились в Конгресс с призывом запретить федеральному правительству направлять военизированных федеральных агентов в города, которые выступают против этого.

«Возмутительное применение нынешней администрацией федеральных сил в городах, несмотря на возражения местных властей, никогда не должно иметь места», – заявили мэры Портленда, Сиэтла, Чикаго, Канзас-Сити, Альбукерке и Вашингтона, обращаясь к лидерам Палаты представителей и Сената.

В ночь на понедельник федеральные агенты неоднократно применяли нечто похожее на слезоточивый газ и перцовый спрей против демонстрантов у здания федерального суда в центре Портленда.

Президент Дональд Трамп в понедельник написал в Твиттере, что федеральная собственность в Портленде «не продержалась бы и дня» без присутствия федеральных агентов.

Министерство внутренней безопасности рассматривает возможность отправки в Портленд еще 50 сотрудников Таможенной и пограничной службы, сообщил сотрудник администрации на условиях анонимности.