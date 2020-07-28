 

Основательница сети кафе «АндерСон» стала омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса

28.07.2020, 9:48, Новости дня

Основательница сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова назначена общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Соответствующий приказ подписал уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов», – сообщили в пресс-службе, передает Прайм.

Сам Титов, комментируя назначение, заявил, что предприятия малого и среднего бизнеса больше других пострадали от действия ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Анастасия Анатольевна знает проблемы малого и среднего бизнеса лучше многих и обсуждала эти вопросы с президентом. Уверен, что ее деятельность в качестве общественного омбудсмена будет эффективной, тем более, что первые обращения от предпринимателей уже приняты в работу», – сообщил он.

Татулова родилась в Северодвинске Архангельской области, в 1995 году окончила факультет журналистики МГУ. В 2009 году создала сеть семейных кафе-кондитерских «АндерСон», где является управляющей. Татулова активно занимается общественной работой, с 2017 года она возглавляет комитет по женскому предпринимательству московского отделения «Опоры России».

Татулова запомнилась многим по эмоциональному выступлению на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями 26 марта. Она просила, чтобы правительство как можно оперативнее приняло меры поддержки бизнеса. 





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