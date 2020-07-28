 

BMW выпустит электрическую версию седана BMW 5-Series

28.07.2020, 9:40, Новости дня

Немецкий бренд BMW сообщил о планах выпустить новую электрическую модификацию седана BMW 5-Series.

Автомобиль получит передовые опции, тогда как представители марки пока умалчивают подробности о применяемой силовой установке. Более того, модель 5-Series в электрическом модификации пока не анонсирована на конкретную дату, а инсайдеры не берутся озвучивать даже предположить варианты.

Напомним, в следующем году баварский бренд выпустит пять электрокаров BMW i3, MINI Cooper SE, BMW iX3, BMW iNEXT и BMW i4, тогда как этот перечень может расшириться и другими автомобилями, которые пока засекречены производителем. Уже к 2023 году общее количество электрокаров превысит 25 моделей.





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