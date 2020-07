Мнение: Чем «Голубой мальчик» лучше других портретов Гейнсборо?

28.07.2020, 9:31, Разное

Великий английский художник Томас Гейнсборо написал много чудесных полотен. Но среди его работ есть один особенно прославленный портрет, прозванный «Голубой мальчик». Реально ли он лучше других работ автора? Почему он стал так знаменит?

Традиционная рубрика "Шедевры от А до Я" продолжает рассказывать о самых знаменитых произведениях мирового искусства.

Ткань, сайт spoonflower.com



Гейнсборовский «Голубой мальчик», написанный в 1770 году, хранится в Библиотеке Хантингтона в Сан-Марино (США).

Там он является гвоздем небольшой, но блестящей коллекции английского парадного портрета 18 века. (Меня, кстати, поразило, сколько прекрасного этим американским частным коллекционерам удалось собрать).

Так почему именно он является гвоздем не только этого музея, но и всего наследия Гейнсборо?

Пункт №1.

Это действительно красивая и запоминающаяся картина.

Юное дитя с розовыми щечками, наряженное в переливающийся голубой атлас, да еще на фоне ласкающей взгляд природы с зелеными насаждениями — это все предметы, которые всегда будут выигрышно написаны на картине. Особенно, когда это сделано с таким мастерством: написать такую ткань реалистично очень сложно.

Впечатление усиливается тем, что картина в высоту 1,7 м, то есть возникает эффект присутствия настоящего человека.

Однако мастерски выписанных портретов у Гейнсборо много…

Пункт №2.

Для самого Гейнсборо это было программное произведение. И это осознавали его современники и те, кто позже писал историю искусства.

Многие удивляются, узнав, что на картине изображен не принц, и даже не аристократ, а сын торговца скобяными изделиями (это не доказано до конца, но достоверно, что сей Дж. Баттел, по крайней мере, был первым владельцем картины).

Ассоциация с принцами возникает не зря. Гейнсборо и другие портретисты его периода (Рейнольдс, Лоуренс) были золотым веком английской живописи. Фактически, это было первое поколение английских художников экспортного уровня. До этого, наоборот, в Британию все приезжали с континента – Гольбейн, ван Дейк.

Именно с Антонисом ван Дейком, портретистом английской королевской семьи, Гейнсборо и соревновался, создавая свой шедевр. Он соревновался с ним и учился у него.

Первой приметой этого является наряд Голубого мальчика. Вот так было принято одевать маленьких мальчиков в 1770-е — почти так же, как взрослых, в соответствии с модой того времени.

А Голубой мальчик, очевидно, по воле художника, наряжен совершенно в другую одежду. Ее можно назвать маскарадной или театральным костюмом. Но на самом деле она взята из тех портретов мальчиков, которые писал ван Дейк. А в его время, полутора веками ранее, в эпоху блестящих Стюартов, это просто была такая повседневная мода, ничего особенного.

А. ван Дейк. "Дети короля Карла I" (1637), в центре в красном будущий Карл II.



А. ван Дейк. "Портрет принцессы Марии Стюарт с женихом принцем Вильгельмом II Оранским" (1641). Т.н. "Красный принц". (Их сын станет английским королем Вильгельмом)



Возможно, именно эта малоизвестная картина подтолкнула фантазию Гейнсборо.

А. ван Дейк. Portrait of Charles, Lord Strange, later 8th Earl of Derby, at the age of 10, in a blue jacket with slashed sleeves. (С. 1638).

Продан на Sotheby's в 2001 году за 600 тыс. (при эстимейте 50 тыс.). Происходит из коллекции Карнович-Палей



Именно как поклон и одновременно соревнование с этими тканями ван Дейка и выполнен наряд Голубого мальчика.

(На репродукциях видно плохо, на фото из музея в процессе реставрации — лучше).



Но вызов был и в другом. Незадолго до написания картины конкурент автора, другой великий портретист — Джошуа Рейнольдс, сказал, что мол, большие массы цвета можно делать только теплых оттенков. А холодные, вроде голубого, зеленого, надо использовать только для их поддержки, оттенения. Мол, если сделать наоборот, главный объект холодного цвета, а фон — теплым, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Искусствоведы считают, что "Голубой мальчик", воплощающий как раз это "наоборот", был челленджем, доказательством конкуренту, что он не прав. Так оно или нет, но в 1770-м году, когда картина была выставлена, ее восприняли с восторгом. Если современники считывали этот челлендж, то восторг был еще более глубоким, наверно.

Гейнсборо улучшал картину: рентген показал, что изначально рядом была написана собака, но художник убрал ее по композиционным соображениям. Также рентген показал, что картина написана поверх портрета какого-то взрослого мужчины, т.е. у Гейнсборо не было чистого холста. Это, видимо, доказательство, что картина написана не на заказ (перед заказчиками надо форсить и натягивать чистый холст), а например, по бартеру, как он это делал часто с соседями, занимавшимися полезным бизнесом, например, врачом.



В последующий 19 век, хотя картина переходила из одной мелкой частной коллекции в другую (никаких знаменитых собраний, например, королевских), ее продолжали иногда выставлять. А также много репродуцировали, например, на открытках, тарелках, в фарфоре.

В 20-21 веках его тоже постоянно воспроизводят и цитируют.





Пункт №3.

Много прессы + чувство национальной гордости.

Но просто красоты для того, чтобы картина стала настолько хрестоматийным, тиражируемым шедевром, сохраняя свою славу и в эпоху постмодерна — недостаточно. Должен быть еще какой-то фактор. Г. Козлов в своей книге "Покушение на искусство" (рекомендую) по пунктам доказывает, что из всех женских портретов кисти Леонардо да Винчи именно "Мона Лиза" стала поп-иконой по той причине, что ее украли.

Ее украли, и в течение нескольких лет она появлялась на передовицах, намозолив, так сказать, глаза.

А уж то, что ее так счастливо нашли, добавило ей флёру.

Любит же народ, при этом (как показал наш недавний опрос) вообще не её.

Вот с "Голубым мальчиком" примерно то же самое, только в более легкой стадии.

Мало ли в Бразилии донов Педро? Мало ли в Англии хороших работ Гейнсборо?

Но с этой картиной случилось страшное.

Нет, ее не украли.

Хуже.

Ее продали американскому миллионеру!

Это случилось в 1921 году, эпоху Аббатства Даунтон, когда подобные события были еще в новинку и вопринимались особенно болезненно.

За картину была заплачена рекордная на тот момент сумма (более 700 тыс. долларов), и в прессе об этом писали, как в последние годы о "Спасителе мира" Леонардо, то есть до оскомины повторяясь.

Перед отъездом через океан "Голубого мальчика" выставили в Национальной галерее Лондона, и толпы лондонцев, накрученные газетами, ломились туда, как москвичи на Серова. чтобы попрощаться с шедевром (о котором большинство из них год назад, небось и в жизни не слыхали).

Когда картина уехала, Национальная галерея продолжала использовать этот эффект. Она быстро купила (за гораздо меньшие деньги) картину Антониса ван Дейка, повесила ее на то же место под лозунгом "стена, на которой раньше висел "Голубой мальчик". Потом они показали на этой стене под данным лозунгом уже другую картину. Народ продолжал валить, эффект продолжал действовать.

"Голубого мальчика" на родине продолжали выпускать в диком количестве открыток и репродукций в журнале, уже как ностальгическое воспоминание. Кроме того, в 1922 году была представлена постановка в театре-варьете, где певичка, одетая в наряд Голубого мальчика, выскакивала из рамы среди ковбоев и индейцев. Песню Blue Boy Blues написал сам Коул Портер.

Илл. из книги Class, Gender, and Sexuality in Thomas Gainsborough’s Blue Boy.



К этому времени британские аристократы напродавали в Штаты уже много ценнейших вещей (так сформировались коллекции Фрик и Изабеллы Стюарт Гаднер). Но считается, что потеря "Голубого мальчика" стала последней каплей. И спустя несколько лет правительство Британии стало закручивать гайки, настолько ограничив это дело налогами, запретами на вывоз и т.п., что таких крупных потерь страна с тех пор практически больше не несёт.

В Штатах же столь ценный трофей, как вы понимаете, был наоборот, встречен с энтузиазмом, и тоже активно тиражировался в прессе и сувенирах, только уже с гордостью.

Вот так-то он и стал легендарным.

Полезные ссылки:

Проект в музее по реставрации картины https://www.huntington.org/project-blue-boy

https://www.huntington.org/verso/2018/09/project-blue-boy

https://www.mollyenholm.com/blue-boy/

https://sanfrancisco.cbslocal.com/2018/09/22/blue-boy-huntington-library-restoration-painting-gainsborough/

