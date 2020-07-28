Ценники на все версии Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra появились в Сети

28.07.2020, 9:30, Разное

Новые устройства линейки Note20 от Samsung вскоре поступят в магазины. В Сети уже обнародовали ценники на Galaxy Note20 и Note20 Ultra.

Ранее в интернет-источниках уже появлялась информация относительно характеристик и функционала новинок. Теперь же, еще до начала официальных продаж, инсайдеры опубликовали данные о стоимости Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Флагманские аппараты, как и ожидалось, будут недешевыми, однако производитель обещает заметно оптимизированную функциональность и новые возможности гаджетов.

Наиболее доступная версия нового поколения серии Galaxy Note от южнокорейского IT-гиганта обойдется потенциальным покупателям в 1 тысячу евро. При этом базовый вариант оснащен модулем для поддержки связи через LTE. Стоит отметить, что ни в одной из модификаций Samsung Galaxy Note20 такая функция вообще не предусмотрена. За версию, работающую в мобильных сетях пятого поколения, придется заплатить на 100 евро дороже. Ценники на Ultra-модификацию начинаются от 1,35 тысячи евро, такая дороговизна объясняется наличием фирменного пера-стилуса S Pen.

Кроме того, модель оснащена объемным 256-гигабайтным чипом накопителя встроенной памяти, а в камере установлен лазерный помощник для автофокусировки. При этом в ней вдвое уменьшен гибридный зум, вместо привычного стократного в предыдущем поколении новый аппарат увеличивает только в 50 раз. Также уменьшил производитель аккумуляторную батарею. Вместе с Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra в продажу выйдут стильные наушники Galaxy Buds Live. Их стоимость также превысит предыдущую модификацию с Buds+, однако вместе с ценником в 195 евро девайс получил и массу новых возможностей.