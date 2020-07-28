 

Спасатели опровергли обнаружение пропавшего в Бурятии Ан-2

28.07.2020, 9:30, Новости дня

Информация о том, что обнаружен Ан-2, пропавший больше недели назад в Бурятии, не соответствует действительности, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.

«Информация ошибочная, поиски продолжаются, не нашли. Это (найдено) старое разрушенное судно», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, 19 июля в региональном главке МЧС сообщили, что в Бурятии не выходит на связь самолет Ан-2, на борту которого находятся шесть человек.





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