 

“А не зажралась ли она?” – Лоза прокомментировал заработки Лолиты Милявской

28.07.2020, 9:30, Разное

Певца Юрию Лозу возмутили заработки известной российской исполнительницы Лолиты Милявской. Он сравнил доходы артистки и шахтеров.
Юрий Лоза пообщался с журналистами издания «Вечерняя Москва». Он высказал свое мнение о том, как именно представители шоу-бизнеса должны определять собственные гонорары. После ослабления карантина, введенного весной на фоне распространения карантина, у звезд постепенно начала возобновляться рабочая деятельность. По походам на мероприятия соскучились и зрители.

В нынешних условиях вряд ли у артистов получится собрать полный зал. В частности, действуют определенные ограничения, связанные с угрозой заражения COVID-19. При этом для организаторов очень дорого рассаживать зрителей на расстоянии. По словам Лозы, в связи с данным фактом билеты увеличились в цене минимум на 15%.

Музыкант прокомментировал заработки некоторых коллег. Например, Лолита Милявская за выступление получает порядка 40 тысяч евро. «Не боится ли певица, что люди скажут о том, что она зажралась?» – поинтересовался Лоза. Когда музыкант слышит вышеназванную сумму, то начинает думать, что артист должен делать на сцене, чтобы столько зарабатывать.

При этом зарплата шахтеров в месяц составляет 30-50 тысяч рублей. Он считает неправильным, что люди, которые, например, год строят мост, получают меньше гораздо меньше денег, чем артист за 20 минут пребывания на сцене.





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