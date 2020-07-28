Молодежная площадка в День города

28.07.2020, 9:22, Новости

Теги: Выходной, Праздник, Спорт

1 августа празднование Дня города Рыбинска будет проходить на 30 различных площадках. Одной из них станет парк на улице Димитрова. Здесь развернутся спортивные и молодежные мероприятия.

Димитровский парк станет спортивно-молодежной площадкой праздника впервые. Она начнет работать с 9 утра со зрелищных соревнований мужчин и женщин по русскому жиму.

С 15 часов начнет работу молодежный фестиваль «Энергия улиц». Организаторы фестиваля – департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике и молодежный центр «Максимум» – подготовили разнообразную программу.

– В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по граффити и оригами. Желающие смогут научиться вязать морские узлы, попробовать свои силы на военизированной полосе препятствий. Спортсмены устроят показательные выступления по аджилити и спортивной аэробике. Приемы рукопашного боя покажут юные десантники. Молодежные коллективы города дополнят фестиваль творческими выступлениями, – рассказал главный специалист отдела по молодежной политике Дмитрий Ненахов.

В 16 часов впервые состоится турнир по перетягиванию каната среди мужских команд и первый турнир по прыжкам через скакалку среди женщин. Принять участие может любой желающий, достигший 18 лет. Заявки на участие принимают в департаменте спорта. Телефон: 8 902 225 57 77.

На протяжении всего дня в Димитровском парке будут работать фотозона и детская анимационная площадка.

Общегородское мероприятие пройдет в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими требования, которые продиктованы текущей ситуации, отметили в пресс-службе администрации города.