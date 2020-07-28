Ученые нашли связь между ожирением и снижением качества спермы

28.07.2020, 9:17, Разное

Ученые выяснили, каким образом ожирение влияет на репродуктивную систему мужчин. Оказалось, что избыток веса приводит к ухудшению качества спермы, а это угрожает развитием бесплодия в раннем возрасте.

Изучением данной проблемы занималась международная группа ученых. Специалисты выполнили систематический обзор и мета-анализ исследований, в которых затрагивалась тема влияния ожирения на бесплодие. При помощи спермограммы было установлено, что из-за лишнего веса происходило ухудшение качества спермы.

По словам первого автора статьи Альберта Саласа-Хуэтоса, профилактикой избыточного веса или ожирения необходимо заниматься в раннем возрасте, поскольку именно тогда функционирование репродуктивной системы начинает ухудшаться. При этом у людей с недостаточным весом подобных проблем не наблюдается. Ученый отметил, что дальнейшие исследования будут направлены на изучение вопроса, касающегося улучшения репродуктивной системы путем снижения веса у людей с ожирением.