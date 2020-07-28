ООН: Качество воздуха влияет на уровень смертности от коронавируса

28.07.2020, 9:09, Разное

Сильное загрязнение атмосферного воздуха способно привести к скачку уровня смертности, наступающей в результате коронавируса. Исследование на эту тему провели в ООН. Результаты специалисты представили в докладе, который был опубликован во вторник, 28 июля.

В ООН отметили, что если вовремя не будут предприниматься меры по охране окружающей среды, то в ходе поэтапного снятия карантина очищение воздуха станет носить временный характер. В связи с этим необходимо основываться на «зеленую политику» в процессе восстановления экономики.

Во многих больших городах появились дополнительные пешеходные зоны и дорожки для передвижения велосипедистов. На пути к достижению целей по экологической трансформации отличным стимулом станут дополнительные выплаты правительств.

Порядка 90% зафиксированных случаев COVID-19 в мире приходятся на мегаполисы. Таким образом, эпицентром пандемии стала городская территория. Не всегда распространение инфекции связано с высоким показателем плотности населения.

Представители организации считают, что на всех этапах борьбы с коронавирусом важно обеспечить устранение социального неравенства. В частности, необходимо защитить наиболее уязвимых жителей.

Впервые о вспышке коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Она произошла на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Спустя 2,5 месяца ВОЗ объявила пандемию.