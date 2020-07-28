 

“Приглашены как гости”: Валерия прокомментировала предстоящую свадьбу сына Арсения

28.07.2020, 9:09, Разное

Известная российская певица Валерия прокомментировала новости о свадьбе сына. Несколько дней назад 21-летний Арсений Шульгин предложил своей девушке Лиане выйти за него замуж. Та ответила согласием.
По словам Валерии, организовывать свадьбу ее сын будет за собственные средства. Она и Иосиф Пригожин приглашены на мероприятие в качестве гостей. Звездная пара не выступает против брака. И певица, и продюсер очень счастливы за Арсения Шульгина и его избранницу.
Свадьба состоится в Москве через месяц или же два. С точной датой влюбленные пока не определились. Сын Валерии сразу же отверг предложения о помощи с организацией торжества. По словам певицы, ее наследник уже давно является самостоятельным в финансовом плане.

Без внимания не остался и вопрос о внуках. Иосиф Пригожин заявил, что Арсений Шульгин является достойным и самодостаточным мужчиной. Наследники в молодой семье появятся тогда, когда пара сама этого захочет.

Напомним, что сын Валерии является очень разносторонней личностью. Молодой человек увлекает музыкой, в частности, играет на фортепиано. Кроме того, он получат образование финансиста. Наследник знаменитости заработал начальный капитал на продаже расчесок из Китая. Кроме того, он пробовал реализовать себя в качестве ресторатора.





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