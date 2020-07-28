Пропавший более недели назад Ан-2 нашли в Иркутской области

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28.07.2020, 9:08, Новости дня

Самолет Ан-2, пропавший более недели назад, обнаружен в Иркутской области, сообщили в экстренных службах.

«Поступила информация, что в Усольском районе Иркутской области обнаружен пропавший самолет Ан-2, на борту которого находились шесть человек», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что информация сейчас уточняется.

Напомним, 19 июля в региональном главке МЧС сообщили, что в Бурятии не выходит на связь самолет Ан-2, на борту которого находятся шесть человек.





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