В Сети возмутились блокировкой канала «Царьград» на YouТube

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28.07.2020, 9:08, Новости дня

Пользователи Сети возмутились блокировкой телеканала «Царьград» на видеохостинге YouТube без объяснения причин.

«Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство»: Youtube без указания причин, предупреждений и уведомлений заблокировал канал Царьград ТВ. Демократия, свобода слова и все такое», – написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram.

«Мыслимо ли, братцы?! Youtube «Царьград» заблокировал! Мы, похоже, следующие…» – присоединился к нему Telegram-канал «Радио Аврора».

«Надеюсь, ситуация благополучно разрешится!» – написал по этому поводу глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.

В «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. Представители канала пообещали обратиться в YouTube с требованием восстановить аккаунт.

Это не первый подобный случай. В мае YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24» и двух русскоязычных информационных агентств Anna News и News-Front. В апреле компания Google, которой принадлежит видеохостинг, заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов агентства. В Google заявили о «нарушениях правил», не указывая конкретных причин.





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