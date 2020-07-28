Ученые смогли определить возраст Вселенной

28.07.2020, 9:10, Разное

Группа ученых из США и Великобритании уточнила значение постоянной Хаббла, который используют в расчете возраста Вселенной. Для этого за основу был взят принципиально новый метод вычислений, пишет Astronomical Journal.

На сегодняшний день для расчета времени Большого взрыва, который породил Вселенную, ученые прибегают к компьютерному моделированию. Оно основано на удаленности старейших звезд, а также поведении галактик и скорости расширения Вселенной.

Одним из основных параметров расчета является постоянная Хаббла (скорость расширения Вселенной). Она была названа в честь ученого Эдвина Хаббла, который впервые рассчитал скорость расширения Вселенной в 1929 году.

Американские и британские физики прибегли к новому методу, не зависящему от коэффициента Хаббла. Они решили использовать вместо этого эмпирические наблюдения зависимости Талли – Фишера, которые связывают массу или светимость спиральной галактики со скоростью ее вращения.

Физики, знавшие точные расстояния до 50 галактик, сумели определить удаленность еще 95. Кроме того, они рассчитали точные значения коридора отношений Талли – Фишера. Благодаря уточненным массам и скоростям вращений галактик ученые математическим путем получили возраст и скорость расширения Вселенной.

По выводам исследователей, постоянная Хаббла составляет 75,1±2,3 километра в секунду на мегапарсек, а возраст Вселенной – приблизительно 12,6 миллиарда лет.