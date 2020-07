Трамп обвинил Twitter в создании его негативного образа

28.07.2020, 8:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Twitter стремится представить действующего главу государства в негативном ключе.

“Как отвратительно видеть так называемые тренды в Twitter, где очень много трендов обо мне, и ни одного хорошего. Они ищут все, что только могут, делают все, чтобы это выглядело как можно хуже, и раскручивают, пытаясь сделать трендом. Действительно нелепо, незаконно и, конечно же, очень несправедливо”, – написал Трамп в сообщении.

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

Конфликт президента США с Twitter продолжается несколько месяцев.

26 мая Twitter пометил два сообщения президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ “против цензуры в соцсетях”.

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно было поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.