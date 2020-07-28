 

Школам рекомендовали не проводить массовые мероприятия до 2021 года

28.07.2020, 8:48, Новости дня

Министерство просвещения рекомендует школам отказаться от массовых мероприятий до 1 января 2021 года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

В то же время министр заявил, что занятия будут проводиться в традиционном формате. В школах будет проводиться дезинфекция, на входе у всех будут измерять температуру. В каждой школе первые две недели сентября будет дежурить медработник, пообещал Кравцов, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, во главу угла будет ставиться здоровье детей, родителей, педагогов. Но на сегодняшний день каких-то серьезных опасений нет», – сказал Кравцов

Он также допустил, что в августе откроются смены в федеральных лагерях «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» для детей из других регионов, если будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Ранее министр сообщил, что дистанционное обучение в российских школах вводить не будут, новый учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Он также заявил, что классные руководители с 1 сентября 2020 года будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. 





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