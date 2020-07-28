На МКС возобновили поиск утечки бензола

28.07.2020, 8:30, Новости дня

Поиск источника токсичного бензола возобновился на Международной космической станции после того, как российский грузовой корабль «Прогресс» доставил на МКС новое оборудование, сообщило НАСА.

На борту «Прогресса МС-15», состыковавшегося со станцией 23 июля, находились два американских газоанализатора Drager и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола.

«Экипаж провел замеры (содержания) бензола в (модулях) Destiny и «Звезда» с использованием обоих газоанализаторов», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.

Бензол выявили в воздухе МКС в апреле. Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипаж установил угольные фильтры.

Напомним, в конце мая на МКС зафиксировали повышение концентрации бензола. В НАСА предположили, что повышение концентрации бензола на МКС может быть связана с неисправностью датчиков в американском сегменте.

В июне НАСА сообщило, что повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере МКС мог вызвать очиститель воздуха в одном из американских модулей.



