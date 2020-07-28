Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сыра

28.07.2020, 8:30, Новости дня

Сыр следует выбирать исходя из того, что на нем не должно быть трещин и неровностей, корочка должна быть тонкой и без повреждений, прогорклый запах не допускается, плесени тоже не должно быть, за исключением отдельных сортов, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы (Костромской, Эстонский), неправильной или угловатой формы (Российский), круглой овальной или угловатой формы (Голландский). Не должно быть трещин, неровностей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Корка сыра должна быть ровной, тонкой, без повреждений, цвет – от белого до светло-желтого.

Аромат, по словам специалистов, должен быть сырный, сладковато-пряный или кисловатый, не допускается прогорклый, тухлый или сальный запах.

Недопустимо наличие плесени, за исключением специальных сортов, отметили в ведомстве.

При покупке сыра важно внимательно изучить состав продукта, предпочтительнее выбирать сыр в фабричной упаковке, на ней всегда можно найти состав продукта и срок, до которого его нужно употребить, кроме того фабричная упаковка гарантирует отсутствие посторонних бактерий, пояснили в Роспотребнадзоре.