Петросяна и Брухунову увидели вместе в новом юмористическом шоу комика

28.07.2020, 8:30, Разное

Российский юморист Евгений Петросян пригласил в свой новый проект «Петросян-шоу» супругу Татьяну Брухунову. Фотограф запечатлел их за одним столом, когда проходил отборочный тур.

Основные съемки «Петросян-шоу» стартуют в первых числах августа, именно в рамках этого проекта Петросян и Брухунова могут вместе появиться на телевидении. Отбором участников занимается юморист, по его словам, многие номера он «отправил в шлак». Супруга Петросяна сидит за столом жюри, вероятно, она тоже будет оценивать кандидатов, но когда начнется главный этап проекта.

Стоит отметить, что с Петросяном его будущая супруга Татьяна Брухунова начала работать, когда ей еще не исполнилось 18 лет. Она пришла строить свою карьеру в театр комика в 17-летнем возрасте. Начинала Брухунова с должности уборщицы, но позднее стала помощницей Петросяна.