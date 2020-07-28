 

Мнение: О возмутительной провокации против Владимира Путина

28.07.2020, 8:23, Разное

Уверен, такого не ожидал никто. Даже от потенциального противника, утверждённого новой военной доктриной России. Или – тем более от потенциального противника.

Но факт остаётся фактом. Не успели ещё забыться громкие слова верховного главнокомандующего, всенародно обнулённого президента России Владимира Путина о том, что в условиях коронакризиса, обнулившего зарплаты и #сбережения миллионов россиян, «очень важно… направить дополнительные ресурсы на… поддержание обороноспособности страны», как…

С другого берега Атлантики прилетело

Американский сенатор-популист Берни Сандерс совместно с группой товарищей предложил секвестировать оборонный бюджет #США. По его задумке, 10%-го сокращения расходов на самую мощную в мире военную машину хватит, чтобы не умаляя обороноспособности сверхдержавы, заставить её повернуться лицом к людям. И высвобожденные 74 млрд долл. направить на поддержку рядовых американцев, пострадавших от #коронакризис­а.

Интереснее всего – риторика, сопровождавшая этот громкий политический шаг. «Мы не можем продолжать вкладывать миллиарды долларов в вооружённые силы, пока простые семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами. Есть тьма способов, чтобы лучше инвестировать в нужды Америки, а не кормить военно-промышленный комплекс. Сотни миллиардов долларов, которые мы тратим на бессмысленную и устаревшую военную подготовку, могут быть потрачены на здравоохранение, школы и инфраструктуру. Это позволило бы построить более безопасную, мирную и процветающую страну».

Да, американский военный бюджет является крупнейшим в мире. Он заметно вырос при миролюбце Бараке Обаме, впрочем, на втором сроке темнокожего президента милитаристские расходы стали снижаться. И снова пустились в рост при Дональде #Трамп­е. Теперь их предлагают секвестировать.

По опросам, половина американских избирателей поддерживают 10%-е сокращение военных расходов, если вся #экономия пойдёт на помощь бедным. Это не совсем обычно для #США, где идеи социализма годами отвергались, но… Всё меняется.

Впрочем, интереснее другое. Найдётся ли сейчас в России политическая сила, способная так же громко выступить за секвестр военного бюджета страны? И поддержат ли её люди?

View Poll: Милитари

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





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