Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июля 2020 года

28.07.2020, 8:23, Разное

В России за последние 24 часа выявили 5 635 носителей инфекции. Общее число зараженных превысило 818 тысяч, из которых более 603 тысяч вылечились. От COVID-19 в нашей стране скончались 13 354 пациента.

В научном центре “Вектор” стартовали клинические испытания второй отечественной вакцины от коронавируса. В нем примут участие 100 добровольцев, из них 60 – сотрудники “Вектора”. Волонтеры получат вознаграждение за участие. Сумма не называется. Однако известно, что добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины от центра эпидемиологии имени Гамалеи получили по 100 тысяч рублей.

Новый учебный год в России начнется 1 сентября в традиционном формате, пройдут школьные линейки, заявили в Министерстве просвещения. Дистанционное обучение вводить не планируется, однако некоторые его элементы будут использоваться, рассказал в ходе брифинга глава ведомства Сергей Кравцов.

За время эпидемии коронавирусом в мире заразились более 16,2 миллиона человек, информирует Университет Джона Хопкинса. Зафиксировано свыше 649 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 4,23 миллиона инфицированных.

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заболел COVID-19. Президенту США опасность не угрожает, заверили в Белом доме.

Коронавирус в Москве

Заболели – 237 947

Умерли – 4 398

Выздоровели – 174 721

Коронавирус в России

Заболели – 812 485

Умерли – 13 269

Выздоровели – 600 250

Коронавирус в мире

Заболели – 16 211 990

Умерли – 649 380

Выздоровели – 8 350 833

Статистика коронавируса в России и мире на 28 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква237 9474 398174 721Россия812 48513 269600 250США4 230 534126 6701 386 059Весь мир16 211 990

649 380

8 350 833

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