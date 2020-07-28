Эксперт назвал самые популярные пароли у россиян

28.07.2020, 8:17, Разное

Эксперт Ашот Оганесян рассказал, какие пароли для получения доступа к сервису или же устройству являются популярными у россиян. В начале 2020 года самыми распространенными оказались комбинации из цифр и букв.

В десятку популярных паролей, устанавливаемых гражданами РФ, попали: 1234567890, 111111, 123456789, 1q2w3e, 123456, qwerty, qwerty123, 12345, 123456786, password. По словам специалиста, эти комбинации довольно быстро набираются.

Если говорить о паролях на кириллице, то здесь также есть свои лидеры: я, любовь, солнышко, привет, пароль, йцукен. Их также запомнить легко, но важно помнить, что в основном рекомендуется применять латинские буквы.

Прежде чем отдавать предпочтение легкому паролю, важно учесть и тот факт, что он может быть легко рассекречен мошенниками. Часто взламываются коды, состоящие только из цифр, или же те, которые построены на базе отдельных слов. Для этого используются специальные словари. В последнее время интернет-злоумышленники для взлома задействуют социальную инженерию. Результаты рассекречивания крупных утечек показывают, что 80% паролей не встречаются ранее. Следовательно, они не являются легкими.

В надежном пароле должно присутствовать от восьми до десяти знаков, в том числе буквы и цифры в различных регистрах. Также туда можно включить специальные символы. Принцип создания защитной комбинации зависит от того, как именно человек планирует ее использовать. Если пароль нужно постоянно вводить на разных устройствах, то лучше принять во внимание мнемонические правила. Отличным вариантом станет длинное предложение. Потом пароль составляется их первых букв, цифр и знаков препинания.

В случае использования комбинации на ПК или же смартфонах, то ее лучше делать случайной. В этом поможет генератор надежных паролей.