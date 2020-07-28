 

В России в 2024 году для ученых разработают уникальные научно-исследовательские суда

28.07.2020, 8:09, Разное

К 2024 году в РФ появятся уникальные научно-исследовательские суда для изучения Арктики. Разработкой кораблей занимается ЦКБ «Лазурит», стоимость проекта, представленного в июне нынешнего года, оценивается в 28,4 млрд рублей.
Строительство научно-исследовательских судов стартует уже в этом году. Корабли смогут вести множество исследований в арктических условиях, включая гидрофизические, геологические, метеорологические и другие виды научных работ. Кроме того, их удастся использовать в сейсморазведке.

По словам разработчиков научно-исследовательских кораблей, аналогичных проектов в других странах не существует. Суда получат уникальное и многофункциональное оборудование для проведения широкого спектра работ. Отмечается, что корабли смогут работать в водах покрытым льдом толщиной до 0,8 метров.





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