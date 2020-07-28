Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

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28.07.2020, 8:08, Новости дня

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Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом, он ждет результатов тестов.

«В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования – пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», – написал Копин в Instagram.

Он добавил, что, следуя рекомендации врачей, лег в ГБУЗ «Чукотская окружная больница». Копин отметил, что рассматривает это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, а также оценить условия для пациентов.

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Публикация от Роман Копин (@romankopin) 27 Июл 2020 в 9:35 PDT

Тем временем во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса, который опаснее и агрессивнее ранее известных. В Роспотребнадзоре оценили опасность нового вида коронавируса. 





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