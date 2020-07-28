Японцев впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

28.07.2020, 7:48, Новости дня



Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники, передает РИА «Новости».

«Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно!» – написал пользователь kitan.

«Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у нее значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается «взять» новейшими военными разработками», – говорится в сообщении tet.

«Не надо недооценивать Россию! Ее ядерные торпеды – это серьезно. Их ничем не остановить», – выразил мнение ziq.

«Не нужно забывать, что РФ до сих пор остается сильнейшей в авиационно-космических технологиях», – добавил tarou.

Напомним, в воскресенье президент Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского флота.



