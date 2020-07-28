 

Загадочные огни вспыхнули над китайским городом Шэньчжэн и попали видео

28.07.2020, 7:51, Разное

Необычные разноцветные огни возникли в прошлую субботу над китайским городом Шэньчжэн.

Местные жители посчитали, что это корабли представителей инопланетных цивилизаций. Однако эксперты разобрались в чем дело и объяснили причину данного явления.

На видео хорошо видны разноцветные огни, возникшие в облачном небе. Кто-то из очевидцев посчитал, что это НЛО. Некоторые решили, что все это странное небесное «шоу» похоже на звездную карту. Конспирологи, как полагается, заговорили о неведомых простому обывателю глобальных вещах, например, о грядущем конце света или скрываемых связях правительства с пришельцами.

Однако местные метеорологи быстро сбавили пыл любителей паранормального, сообщив, что жители города стали свидетелями редкого природного явления, называемого световыми столбами. Обычно оно свойственно тем местам, где климат более холодный, а любой свет (излучаемый солнцем, луной или фонарями) начинают отражаться от кристаллических частиц льда, находящихся в воздухе.

Стоит отметить, данное явление очень редко встречается над тропическим Шэньчжэнем, где температура воздуха в настоящее время составляет около 34 градусов Цельсия.





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