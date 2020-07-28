 

Медики рассказали, какая маска лучше всего защитит от коронавируса

28.07.2020, 7:30, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Нового Южного Уэльса, рассказали о том, какая маска лучше всего способна защитить человека от коронавируса. Они сняли видео, чтобы объяснить, в чем заключаются отличия между различными их видами.
На ролике применена система светодиодного освещения с высокоскоростной камерой для визуализации капель и аэрозолей. Видео демонстрирует то, что даже в процессе разговора выделяется биоматериал, где могут содержаться частицы вируса.

Наиболее эффективной при блокировании капель и аэрозолей, выделяемых в ходе беседы, оказалась стандартная хирургическая маска. Если ее достать невозможно, то лучше приобрести защитное средство из ткани с максимальным количеством слоев. Однако после каждого использования такую маску необходимо в обязательном порядке стирать.

Средство защиты можно пошить и самостоятельно. Важно использовать минимум три слоя материала, водостойкую мембрану для наружного слоя и гибридные ткани. К последним относится, например, хлопок-синтетика. С хирургической маской по степени защищенности сравним самодельный аксессуар, пошитый в 12 слоев.





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