 

Александра Васильева уличили в попытке заработать на платьях покойной Юлии Началовой

28.07.2020, 7:09, Разное

Поклонники покойной певицы Юлии Началовой раскритиковали историка моды Александра Васильева за платные показы платьев исполнительницы. Телеведущий «Модного приговора» собрал целую коллекцию костюмов, которые носили звезды отечественной эстрады, среди них можно увидеть наряды Юлии Началовой.
Первая выставка Васильева под названием «Звуки моды» открылась в начале апреля в Калининграде. Но из-за пандемии коронавируса, а также заражения организатора, ее вскоре закрыли. Историк моды пообещал, что при смягчении ограничений выставка с костюмами звезд российского шоу-бизнеса возобновит работу.

По словам Александра Васильева, чтобы собрать такую коллекцию ему понадобилось несколько лет. Наибольшим успехом пользуются наряды Людмилы Гурченко, Татьяны Шмыги, Валентины Толкуновой и Аллы Пугачевой. Но особое внимание уделяют платьям и аксессуарам Юлии Началовой. Ее фанаты считают, что историк моды пытается заработать на имени покойной певицы.





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