“Старая песня на новый лад”. Резников прокомментировал слова Пескова, что РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе

28.07.2020, 6:35, Новости дня

Объяснение спикера Кремля Дмитрия Пескова, что Россия не может гарантировать выполнение боевиками на Донбассе договоренностей о перемирии, – “старая песня”.

Об этом 27 июля заявил агентству “Интерфакс-Украина” вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Песков говорил сегодня, что РФ не может выступать гарантом прекращения огня, потому что “не является участником конфликта”.

“Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они на самом деле боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И в том числе санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или [крушения самолета рейса] MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений”, – сказал Резников.

Он подчеркнул, что о причастности вооруженных сил РФ к происходящему на Донбассе “есть четкая информация от украинских военных и разведчиков”.

“Конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня. – “ГОРДОН”). Они просто его никогда не покажут и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО”, – объяснил Резников.

О том, что перемирие на Донбассе может гарантировать Россия, заявляли дипломаты ряда стран, в частности Канады и Великобритании.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу сегодня в полночь. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий силами операции Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.