 

Лиза Арзамасова из «Папиных дочек» показала кольцо за 600 тысяч рублей

28.07.2020, 6:17, Разное

Российская актриса, знаменитая по съемкам в сериале «Папины дочки», Лиза Арзамасова продемонстрировала кольцо стоимостью 600 тысяч рублей. Ювелирное украшение звезда показала во время прямого эфира в Instagram-аккаунте, когда она беседовала с коллегой Мирославой Карпович, многие поклонники посчитали, что это свадебный подарок от фигуриста Ильи Авербуха.
Свои отношения с Ильей Авербухом 25-летняя Лиза Арзамасова перестала скрывать относительно недавно. По словам телеведущей шоу «Фигурвью» Елены Родиной, роман между актрисой и продюсером ледовых шоу может длиться более 6 лет, а встречаться они начали, когда артистке не исполнилось 18 лет. Экс-супруга Авербуха Ирина Лобачева полагает, что фигурист женится на своей бывшей подопечной.

На грядущую свадьбу может указывать наличие дорого кольца стоимостью от 400 до 600 тысяч рублей. Однако если украшение брендовое, то его цена может возрасти до 1,2-1,3 млн рублей. Его Лиза Арзамасова показала Мирославе Карпович. Судя по публикуемым в Instagram фотографиям, актриса уже совместно проживает с Ильей Авербухом.





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