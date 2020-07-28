 

Виктория Боня начала слышать голоса по ночам

28.07.2020, 5:53, Разное

Российская телеведущая Виктория Боня призналась, что начала слышать голоса. О том, что ее разбудил посреди ночи некто, говоривший на английском языке, знаменитость пояснила своим подписчикам в Instagram.
Звезда отметила, что до этого момента никогда не испытывала подобных ощущений. Инцидент произошел ночью в минувшее воскресенье, когда Виктория Боня находилась одна в доме. Все слова знаменитости расслышать не удалось, лишь то, что ей сказали в самом конце.

По словам Виктории Бони, она знает, кому принадлежит голос, но хотела бы узнать мнение подписчиков. Пользователи Сети выдвинули различные версии. Одни посчитали, что во всем виноваты потусторонние силы, другие предположили, что увлечение Бони шаманскими практиками привело к такому неожиданному эффекту. Однако некоторые фанаты порекомендовали телеведущей не злоупотреблять использованием запрещенных веществ.





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