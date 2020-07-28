 

Одесский припортовый завод пытаются дестабилизировать при помощи информационных атак – пресс-служба завода

28.07.2020, 4:20, Новости дня

На членов правления Одесского припортового завода оказывается давление с целью изменить результаты конкурса по выбору поставщика давальческого сырья для предприятия, а деятельность самого ОПЗ пытаются дестабилизировать при помощи информационных атак, что создает риски его остановки, сообщает пресс-служба предприятия.

По состоянию на сегодняшний день ОПЗ завершил два этапа конкурса по отбору поставщика давальческого сырья и переходит к третьему, в ходе которого будет определен победитель. Сообщается, что заинтересованные в изменении результатов конкурса пытаются оказывать давление на членов правления ОПЗ с целью пересмотреть принятые решения.

24 июля на ОПЗ сообщали, что ООО “Торговый дом “Сокар Украина” и ЧП “ОККО Контракт” не были допущены ко второму этапу конкурса по отбору давальческого сырья из-за того, что они не предоставили документы, подтверждающие наличие опыта по сбыту минеральных удобрений.

Одесский припортовый завод – одно из самых крупных государственных предприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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