Конкурентка Лукашенко на выборах Тихановская со второго раза ответила, чей Крым

28.07.2020, 4:20, Новости дня

Белорусский оппозиционный политик и кандидат в президенты Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым. Об этом она сказала в интервью “Еврорадио”.

“Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. И мне очень больно от того, что в Украине была война и что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень болезненный вопрос, и этот вопрос разделяет людей, сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно, я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше”, – ответила она.

Первый раз этот же вопрос Тихановской задали во время интервью изданию “Медуза”. Тогда она отказалась отвечать, заявив, что “вопрос про Крым раскалывает общество”.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России.