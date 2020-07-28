Дуглас Макгрегор номинирован на должность посла США в Германии

28.07.2020, 4:15, Новости дня

Президент Трамп номинировал полковника в отставке, комментатора на канале Fox News Дугласа Макгрегора на должность посла США в Германии.

Макгрегор сменит Ричарда Гренелла, который ранее в этом году ушел в отставку после назначения на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США.

Макгрегор ушел в отставку в 2004 году. Он неоднократно писал материалы, посвященные военной стратегии. Макгрегор также неоднократно появлялся в программе Такера Карлсона на канале Fox News, который часто смотрит Дональд Трамп.

В случае утверждения сенатом, Макгрегор будет представлять интересы Соединенных Штатов в Германии и отвечать з вывод 9500 американских солдат и размещении части из них в Польше.