VOAэкспресс 27 июля 2020

28.07.2020, 4:15, Новости дня

Консульство в Чэнду

Власти Китая заявили, что взяли под контроль бывшее консульство США в городе Чэнду в ответ на закрытие своего консульства в Хьюстоне.

МИД Китая объявил, что консульство закрыло двери в 10 утра по местному времени, сразу после спуска американского флага и именно в тот момент, когда этого потребовали власти Китая. Через несколько минут группа официальных лиц вошла в здание и взяла его под контроль.

Хабаровск

“Кормить голубей”, “фургалить”, “банный губернатор”. Как у Хабаровска появился свой протестный словарь и о чем это говорит? Авторская колонка Ксении Турковой для программы Александра Герасимова “Оно вам надо?”

Лотерея

Для кого-то обещание, данное другу, может оказаться ценнее многомиллионного выигрыша. Таковым оно оказалось для жителя Висконсина Тома Кука, который договорился со своим другом Джо Фини, что если кто-то из них выиграет в лотерею, то поделится половиной с другим. Договоренность была скреплена лишь рукопожатием.

Спустя 28 лет Кук выиграл 22 миллиона долларов в лотерею Powerball и сразу же позвонил своему старому другу, который сначала не мог поверить в доставшуюся ему часть выигрыша.

Оливия де Хэвилленд

В минувшее воскресенье ушла из жизни Оливия де Хэвилленд – одна из последних великих звезд «золотого века» Голливуда и последняя участница основного актерского состава «Унесенных ветром», остававшаяся в живых.